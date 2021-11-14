Взрыв прогремел на заводе НЛМК в Липецке

На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) произошел взрыв, пострадал рабочий. Об этом сообщил в воскресенье, 14 сентября, телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, в результате произошло обрушение кровли на площади 2 тыс. квадратных метров. Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что пострадал по меньшей мере один человек — женщина-рабочий. Пострадавшую извлекли из-под завалов и госпитализировали.

В ГУМЧС по региону рассказали, что то в цехе углеподготовки комбината произошел пожар. На место выехали сотрудники МЧС для тушения пожара.

Ранее 14 ноября сообщалось, что около здания больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль, погиб один человек, еще один был госпитализирован.