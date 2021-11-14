Прямой эфир
Мир
Автомобиль взорвался около больницы в Ливерпуле
Общество
Снег и гололед ожидаются в ночь на понедельник в Москве
Мир
Армения заявила о стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном
Мир
Боррель заявил, что Москва не позволит Минску перекрыть газопровод
Мир
Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя с инаугурации
Общество
Письмо Екатерины II о пользе вакцинации продадут на аукционе
Армия
В Комсомольске-на-Амуре начали работы по сборке истребителей Checkmate
Спорт
Сборная России по футболу уступила Хорватии из-за автогола
Мир
Глава генштаба Британии усомнился в намерениях России начать войну
Туризм
Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов с 15 ноября

Взрыв прогремел на заводе НЛМК в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) произошел взрыв, пострадал рабочий. Об этом сообщил в воскресенье, 14 сентября, телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, в результате произошло обрушение кровли на площади 2 тыс. квадратных метров. Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что пострадал по меньшей мере один человек — женщина-рабочий. Пострадавшую извлекли из-под завалов и госпитализировали.

В ГУМЧС по региону рассказали, что то в цехе углеподготовки комбината произошел пожар. На место выехали сотрудники МЧС для тушения пожара.

Ранее 14 ноября сообщалось, что около здания больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль, погиб один человек, еще один был госпитализирован.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021