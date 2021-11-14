Автомобиль взорвался около больницы в Ливерпуле

Около здания больницы в Ливерпуле взорвался автомобиль, погиб один человек. Об этом 14 ноября сообщил британский портал Metro.

Инцидент произошел днем в воскресенье, один человек был госпитализирован. Расследование ведет в том числе контртеррористический отдел полиции.

Видео и фотографии, сделанные на месте инцидента, появились в Сети. На них видны клубы дыма, поднимающегося в небо. По предварительной информации, взорвался автомобиль такси.

В настоящее время причины взрыва не названы, отметили в полиции, уточнив, что действия контртеррористической полиции объясняются предосторожностью.

«Меня регулярно информируют об ужасном инциденте в женской больнице Ливерпуля. Наша полиция и службы экстренной помощи прилагают все усилия, чтобы установить, что произошло», — прокомментировала министр внутренних дел Прити Патель.

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон назвала инцидент «тревожным».

16 октября полиция Лондона назвала терактом убийство британского депутата Дэвида Амесса. Политик получил ножевые ранения в ходе встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии.

Подозреваемый в нападении на депутата 25-летний мужчина уже задержан. Он является выходцем из Сомали.