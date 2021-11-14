Под завалами в цехе предприятия в Липецке могут находиться люди

В МЧС сообщили, что под завалами в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) могут находиться люди.

«В 21:14 поступило сообщение о происшествии на складе коксохимического цеха в городе Липецк. По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение кровли. Под завалами могут находиться люди. Спасателями МЧС России проводятся поисково-спасательные работы. Один человек извлечен из завалов и передан медикам», — сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье, 14 ноября.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено 30 человек и девять единиц техники, уточнили в ведомстве.

О взрыве на Новолипецком металлургическом комбинате сообщил ранее в воскресенье телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что в результате произошло обрушение кровли на площади 2 тыс. кв. м. Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что пострадал по меньшей мере один человек — женщина-рабочий. Пострадавшую извлекли из-под завалов и госпитализировали.