Информация о нахождении людей под завалами на НЛМК не подтвердилась

Пресс-служба Новолипецкого металлургического комбината опровергла сообщение МЧС, что под завалами могут находиться пострадавшие люди.

«Распространяемая информация о том, что под завалами могут находиться люди, не соответствует действительности», — подчеркнули в НЛМК.

Ранее в ведомстве сообщали, что под завалами могут находиться несколько человек.

«В 21:14 поступило сообщение о происшествии на складе коксохимического цеха в городе Липецк. По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение кровли. Спасателями МЧС России проводятся поисково-спасательные работы. Один человек извлечен из завалов и передан медикам», — сообщала пресс-служба МЧС в воскресенье, 14 ноября.

О взрыве на Новолипецком металлургическом комбинате сообщил ранее в воскресенье телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что в результате произошло обрушение кровли на площади 2 тыс. кв. м. Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что пострадал по меньшей мере один человек — женщина-рабочий. Пострадавшую извлекли из-под завалов и госпитализировали.