В Якутии судья, пристав и сотрудник ФСБ задержаны на охоте

В Республике Саха (Якутия) во время рейда против браконьерства во вторник, 9 ноября, задержаны пять человек по подозрению в незаконной охоте, среди них судья райсуда Дмитрий Иванов, пристав Григорий Иванов и сотрудник районного ФСБ Герасимов. Об этом 14 ноября «Известиям» сообщили в отделе МВД России по Нюрбинскому району.

Уточняется, что двое других задержанных — водитель и проводник.

«Задержаны в зоне запрета охоты, в 10 км от её границы. Изъято оружие, боеприпасы, 13 оленей и соболь», — говорится в сообщении.

Во время опроса задержанные сказали, что добывали дичь на разрешенной территории, а после сбились с пути и «случайно заехали в зону покоя», добавили в отделении полиции.

По факту произошедшего проводится проверка.

О задержании в Якутии по подозрению в незаконной охоте пятерых человек сообщал ранее телеканал РЕН ТВ.

19 октября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о том, что в Якутии у браконьеров изъяли 88 кг черной икры и 430 кг осетрины.

Она отметила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители получили информацию о вылове в летний период одной из рыбоперерабатывающих компаний сибирского осетра сверх выделенной квоты. Объемы обнаруженных осетра и черной икры в ходе осмотра судна руководителя предприятия превышали выданную предпринимателю квоту на добычу на 330 кг.

Причиненный государству ущерб превысил 7 млн рублей.