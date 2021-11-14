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Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя с инаугурации

Рейтинг Байдена снизился до минимального показателя с инаугурации

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Популярность президента США Джо Байдена среди американцев снизилась до нового минимального показателя с момента его инаугурации. Об этом свидетельствуют опубликованные 14 ноября результаты социологического опроса, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом ABC.

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Работа Байдена на посту вызвала одобрение у 41% респондентов. 53% участников опроса находят его деятельность неудовлетворительной.

Отмечается, что это самый низкий рейтинг Байдена с момента его инаугурации в январе. В соответствии с опубликованными данными, популярность американского лидера снижалась в течение последних нескольких месяцев. Основной причиной этого было недовольство избирателей экономической ситуацией в стране.

Телефонный опрос проводился среди примерно тысячи совершеннолетних американцев в период с 7 по 10 ноября.

В сентябре работу Байдена на посту президента, согласно опросу The Washington Post, одобряли 44% респондентов, противоположного мнения придерживались 51% участников опроса. В июне эти показатели составляли 50% и 42%, в апреле — 52% и 42%.

8 ноября исследование USA Today, проведенное совместно с Саффолкским университетом продемонстрировало, что большинство граждан США не поддерживают выдвижение кандидатур Дональда Трампа и Джо Байдена на следующих президентских выборах. Почти две трети американцев (64%) говорят, что не хотят, чтобы Байден баллотировался в 2024 году на второй срок. Среди них 28% демократов.

2 ноября американский сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что действия Байдена на посту главы государства стали «настоящей катастрофой» для Соединенных Штатов. Скотт отметил, что при нынешнем президенте граждане США едва сводят концы с концами, и если Байден не начнет действовать, страна придет к «полному экономическому краху».

Ранее, 31 октября, опрос NBC News показал, что против деятельности Байдена выступили 54% граждан. Работой американского лидера довольны только 42% опрошенных. Показатель ниже был только у его предшественника Дональда Трампа в 2017 году (37%).

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