Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38%

Большинство граждан США не поддерживают выдвижение кандидатур Дональда Трампа и Джо Байдена на следующих президентских выборах. Об этом 7 ноября сообщило USA Today, ссылаясь на исследование, которое издание провело совместно с Саффолкским университетом.

В частности, опрос выявил, что рейтинг хозяина Белого дома продолжает снижаться, а вероятность победы Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс 2022 года растет.

«Почти две трети американцев, 64%, говорят, что не хотят, чтобы Байден баллотировался в 2024 году на второй срок. Среди них 28% демократов», — отметило издание.

При этом 58% респондентов выступили против выдвижения Трампа, включая 24% республиканцев.

Кроме того, деятельность Байдена одобряют 37,8% респондентов, а с критикой его решений выступили 59% опрошенных. Известно, что рейтинг вице-президента Камалы Харрис составил 27,8%.

Если бы промежуточные выборы в конгресс проходили сейчас, то Трамп мог бы рассчитывать на поддержку 46% избирателей, Байден — на 38%.

Отмечается, что в опросе, который проводился 3–5 ноября, приняла участие тысяча зарегистрированных избирателей.

В 2022 году американцы будут избирать 34 из 100 сенаторов и 435 членов палаты представителей.

25 марта Байден на своей первой полноформатной пресс-конференции заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году.

При этом Трамп раскритиковал текущую политику демократа и в частности экономические инициативы Байдена, из-за которых, по его мнению, работающие американцы будут еще больше облагаться налогами, а Китай станет экономически выгоднее для бизнесменов США. Он также упрекнул 46-го президента США в разбазаривании военных технологий в Афганистане, где были брошены десятки единиц американской техники.