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В сенате США назвали Байдена катастрофой для страны

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Действия президента США Джо Байдена на посту главы государства стали «настоящей катастрофой» для Соединенных Штатов. Об этом 2 ноября заявил американский сенатор-республиканец Рик Скотт.

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«Президентство Джо Байдена стало для нашей страны настоящей катастрофой. Всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довел Америку до опасно низких показателей», — цитирует его RT.

Сенатор пояснил, что в третьем квартале ВВП страны упал до 2% в годовом исчислении «на фоне растущих при Байдене инфляционного кризиса и кризиса в цепочке поставок».

Скотт также заявил, что при нынешнем президенте граждане США едва сводят концы с концами, и если Байден не начнет действовать, страна придет к «полному экономическому краху».

Ранее, 31 октября, NBC News опубликовал опрос, согласно результатам которого против деятельности президента США выступили 54% американцев. Работой американского лидера довольны только 42% опрошенных, что на семь пунктов ниже, чем данный показатель в августе. Кроме того, из данных опроса следует, что семь из 10 участников опроса, почти половина из которых — демократы, считают, что страна движется в неправильном направлении.

1 ноября американский политолог Брюс Маркс сказал «Известиям», что рейтинг одобрения 42% является еще достаточно высоким показателем, поскольку, по его словам, Байден плохо справляется со своей работой. По мнению эксперта, одна из причин, по которой Байден одержал победу, — он не был Дональдом Трампом. Однако сейчас он уже действующий президент, и спрос с него намного больше.

23 августа опрос издания The Hill показал резкое снижение рейтинга Байдена до 49% среди населения США после захвата Афганистана боевиками радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). При этом в начале месяца деятельность американского лидера одобряли 55% американцев.

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