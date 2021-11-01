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Американский политолог объяснил падение рейтинга одобрения деятельности Байдена

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Американский политолог Брюс Маркс в понедельник, 1 ноября, объяснил «Известиям» падение рейтинга одобрения деятельности президента США Джо Байдена до 42%.

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«Я думаю, рейтинг одобрения 42% — это еще высоко. Потому что он плохо справляется со своей работой», — рассказал он.

Политолог добавил, что на самом деле 42% — это низкий рейтинг, особенно в самом начале президентского срока.

«Одна из причин, по которой Джо Байден одержал победу — он не был Дональдом Трампом. Сейчас он с Трампом не конкурирует, он действующий президент, и поэтому его судят уже намного строже», — отметил Маркс.

О том, что рейтинг одобрения американского президента опустился до 42% стало известно 31 октября из опроса NBC News. Так, работой Байдена довольны только 42% опрошенных, это на семь пунктов ниже, чем данный показатель в августе. В то же время против деятельности лидера США выступили 54% граждан.

Отмечается, что это один из самых низких показателей для первого года президентства среди современных лидеров. Ниже был только у его предшественника Дональда Трампа в 2017 году (37%).

23 августа опрос издания The Hill показал резкое снижение рейтинга Байдена до 49% среди населения США после захвата Афганистана боевиками радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). При этом в начале месяца деятельность американского лидера одобряли 55% американцев.

Кроме того, члены Республиканской партии Соединенных Штатов в конце августа призвали к импичменту или отставке Джо Байдена на фоне произошедших в столице Афганистана взрывов.

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