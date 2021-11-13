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Верка Сердючка назвала три причины отказа от выступлений в России

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В последние три года украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, отказывается от концертов в России по трем причинам. Об этом в субботу, 13 ноября, он рассказал в беседе с NEWS.ru.

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«В Россию мы сейчас вообще не ездим. Во-первых, добраться в Москву очень тяжело, дорого. Коллектив у меня большой, и в финансовом плане нет смысла ехать в Россию», — объяснил артист.

Второй причиной Данилко назвал проблемы со здоровьем, а третьей — «ужасные», по его оценке, отношения между двумя странами.

«Ситуация (выступления украинских артистов в России. — Ред.) всегда обсуждается в негативном контексте. Но у каждого своя правда. Я жду, когда это всё завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения стран, когда поменяется правительство», — рассказал артист.

Данилко также отметил, что у него сейчас много работы на родине: он является членом жюри второго сезона телешоу «Маска» на канале «Украина», даёт концерты со своим коллективом «Сердючка and BAND» и записывает новые песни.

Ранее в этот день грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны выступать в России. Он добавил, что сам не ездит в Россию и не общается с теми, кто ездит.

3 ноября министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российского артиста Максима Галкина в черный список. Как отметили позже в СБУ, причиной такого решения стало то, что артист поддерживает так называемую временную оккупацию части территории Украины.

21 октября в рамках очередного расширения черного списка украинский минкульт запретил въезд в страну 13 артистам из России. В список, в частности, попали Алексей Кравченко, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Алексей Червяков и Андрей Шаповал.

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