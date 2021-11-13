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Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России

Вахтанг Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны выступать в России
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Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе заявил в пятницу, 12 ноября, что украинские артисты не должны выступать в России.

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«Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа», — ответил он в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Кикабидзе спросили, должны ли украинские артисты посещать Россию. Он добавил, что сам не ездит в Россию и не общается с теми, кто ездит.

В августе 2008 года Вахтанг Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии.

11 ноября в Службе безопасности Украины (СБУ) объяснили попадание российского артиста Максима Галкина в список лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности» страны, тем, что он поддерживает так называемую временную оккупацию части территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко.

21 октября в рамках очередного расширения черного списка украинский минкульт запретил въезд в страну 13 артистам из России. В список, в частности, попали Алексей Кравченко, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Алексей Червяков и Андрей Шаповал.

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