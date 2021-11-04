Максим Галкин попал в список угрожающих нацбезопасности Украины лиц

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российского телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Об этом говорится 4 ноября в сообщении на сайте министерства культуры и информационной безопасности Украины.

Список был обновлен после внесения в него имени российского артиста. Список деятелей культуры СБУ предоставляет министерству на основе закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по защите информационного телерадиопространства Украины».

В настоящее время в перечне уже 259 человек.

Законом Украины «О кинематографии» предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие ранее выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов в частности, если одним из актеров выступает физическое лицо, включенное в список.

3 ноября украинское министерство культуры и информационной политики добавило в черный список сразу 30 россиян, среди которых российские актеры.

21 октября в рамках очередного расширения «черного списка» министерство культуры Украины запретило въезд в страну 13 деятелям культуры из России. В список, в частности, попали Алексей Кравченко, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Алексей Червяков и Андрей Шаповал.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые, по мнению сотрудников ведомства, «создают угрозу национальной безопасности».

В число первых артистов, выступления которых запрещены на Украине, попали Олег Газманов, Валерия Перфилова (известная под сценическим псевдонимом Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. С тех пор время от времени этот список расширяется. Артисты попадают в списки, в частности, из-за визитов в Крым.

12 августа российскому певцу Филиппу Киркорову на три года запретили въезд на Украину. Ранее, 27 июня певца исключили из черного списка министерства культуры и информационной политики Украины.