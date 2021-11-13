В Великобритании предупредили о возможности «случайной войны» с Россией

Начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил, что в отношениях Москвы и Запада в настоящее время наблюдается большая напряженность, чем во времена холодной войны. Об этом в субботу, 13 ноября, Картер сообщил изданию Daily Express, добавив, что существует риск войны из-за «случайности».

По его словам, характер конкуренции между странами ведет к усилению напряженности.

«Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам», — добавил генерал.

Причиной для беспокойства западных стран является миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, сказано в публикации.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

9 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова к любым провокациям со стороны НАТО.

По его словам, США и их союзники стремятся наращивать политику сдерживания РФ. Существует риск перемещения военной инфраструктуры НАТО на восток, на территорию новых членов и создания военно-морских баз вблизи границ РФ, отметил он.

Ранее, 14 сентября, генерал ВС США Джон Хайтен заявил об угрозе разрушения мира из-за войны с Россией и Китаем.

По его словам, Соединенные Штаты стремятся никогда не допустить войны с Россией и Китаем, поскольку начало конфликта станет «ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран», который «разрушит мир, разрушит мировую экономику».

Он назвал холодную войну «самой значительной конфронтацией между двумя великими державами», так как это были «первые две великие державы», обладавшие огромным арсеналом оружия.

Отношения РФ со странами Евросоюза и США осложнились в 2014 году после введения антироссийских санкций. Причиной стала ситуация, сложившаяся после госпереворота на Украине. Киев ввел первые санкции в отношении Москвы в апреле того же года.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. В то же время Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.