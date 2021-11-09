Лавров заявил о готовности России к любым провокациям НАТО

Россия готова к любым провокациям со стороны НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента МИЦ «Известия».

«Я думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 1990-е годы и которые нашли свое воплощение в основополагающем акте России–НАТО, полностью нарушенном в своей ключевой части, которая огласила обязательство НАТО не заниматься перемещением своей военной инфраструктуры на восток, на территорию новых членов, сейчас уже как о само собой разумеющемся идет речь о заинтересованности США в создании военно-морских баз в той же Румынии, в той же Болгарии», — передает слова министра телеканал «Известия».

«Мы в отношениях с натовцами уже многие годы привыкли готовиться к любым провокациям, эта готовность, она обеспечена, смею вас заверить», — добавил Лавров.

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