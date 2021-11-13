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Слетавший в космос на корабле Безоса бизнесмен разбился на самолете

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Основатель и глава компании Medidata 49-летний Глен де Врис, слетавший в космос на корабле мультимиллиардера Джеффа Безоса, погиб при крушении самолета. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает агенство Reuters со ссылкой на полицию штата.

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Отмечается, что мужчина разбился при крушении легкого самолета Cessna 172 на территории парка неподалеку от озера Кема к северо-западу от Нью-Йорка. В салоне находился еще один человек, который тоже погиб.

«Такая трагическая потеря. Теплый и полный жизни, Глен заставил нас смеяться и осветить комнату. Он был провидцем и новатором — настоящим лидером», — написал Безос на своей странице в Twitter.

Что стало причиной инцидента, пока не сообщается.

Корабль New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса совершил второй пилотируемый полет 13 октября. На борту находились четыре туриста. Помимо Глена де Ври в состав экипажа вошли 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, бывший инженер НАСА и сооснователь компании Planet Labs Крис Бошуайзен.

Полет продлится примерно 11 минут. После вертикального разгона длительностью 110 секунд от носителя отделится спускаемый аппарат, который продолжит по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

О том, что Blue Origin до конца года запустит два корабля с пассажирами, стало известно 20 июля. Безос тогда отметил, что пока не уверен в том, будет ли компания осуществлять пилотируемые запуски в 2022 году.

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