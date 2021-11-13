Путин прокомментировал обвинения России в неисполнении Минских соглашений

Россию часто обвиняют в «неисполнении» Минских договоренностей, но сформулировать, что конкретно страна не выполняет, не могут. Об этом в субботу, 13 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин ведущему «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Ну, вот нас все пытаются подвигнуть к исполнению Минских соглашений. А часто обвиняют в том, что мы не исполняем. Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по «нормандскому формату», а что конкретно не исполняет России по Минским соглашениям? И что, по вашему мнению, по Минским соглашениям Россия должна была сделать? Ответа нет», — сообщил российский лидер.

Президент также ответил на вопрос, есть ли смысл для встречи нормандской четверки, на котором настаивают и европейские партнеры, и Украина.

«Ну, я последних настойчивых предложений на этот счет не слышал, хотя мы это обсуждаем. Я считаю, что других механизмов у нас нет. И эти механизмы, как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться», — заявил Путин.

Ранее, 9 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате», однако отметил, что для их продолжения требуется заранее подготовить совместный документ. Как подчеркнул Песков, с этой частью у зарубежных коллег возникли проблемы.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встреча глав министерств иностранных стран «нормандской четверки» не состоится 11 ноября. По его словам, прежде чем назначить новую дату, необходимо понять, каким будет результат встречи и насколько он будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в «нормандском формате».

14 октября Лавров заявил, что дальнейшие перспективы «нормандского формата» зависят от выполнения Киевом Минских соглашений. Он также выразил удивление, что Запад с подобным напором продвигает возобновление «нормандского формата», не обеспечивая выполнения предыдущих решений.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, согласованный 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске главами Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки», имеет целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. За годы с даты подписания соглашений ни один пункт выполнен не был. Один из пунктов политической части предусматривает принятие на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, закрепление его Конституцией Украины.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.