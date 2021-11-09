В Кремле заявили о готовности РФ к переговорам в нормандском формате

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в нормандском формате, но для их продолжения нужно заранее подготовить совместный документ.

«Россия готова к встрече министров и саммиту. Об этом говорил [президент России Владимир] Путин [канцлеру Германии Ангеле] Меркель и [президенту Франции Эммануэлю] Макрону. Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема», — цитирует Пескова «РИА Новости» в понедельник, 8 ноября.

Ранее в этот день глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что встреча глав министерств иностранных стран «нормандской четверки» не состоится 11 ноября. Он подчеркнул, что дата встречи не определена, хотя глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее предлагал провести такую встречу именно 11 ноября.

Кроме того, по словам Лаврова, 29 октября российская сторона отправила партнерам по нормандскому формату итоговый проект возможной встречи министров. На следующий день на полях саммита G20 глава МИД Франции сообщил главе МИД РФ, что не успел ознакомиться с документом.

14 октября Лавров рассказал о перспективах нормандского формата. По мнению главы МИД РФ, они зависят от выполнения Киевом Минских соглашений. Также министр выразил удивление в связи с тем, что Запад с напором продвигает возобновление нормандского формата, не обеспечивая выполнения предыдущих решений.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.