Суд США официально прекратил опекунство над Бритни Спирс

Суд в Лос-Анджелесе, в штате Калифорния, официально освободил американскую певицу Бритни Спирс от опекунства ее отца Джейми Спирса. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на постановление суда.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото в честь освобождения от опеки с комментарием: «Готова к свободе».

На заседании в пятницу судья Бренда Пенни официально прекратила 13-летнее опекунство над Бритни Спирс.

«Опекунство над личностью и состоянием Бритни Джин Спирс больше не требуется», — заключила судья.

Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору Джону Забелу, на чем настаивали сама артистка и ее адвокат Мэттью Розенгарт. Он сохранит за собой право выполнять планирование наследства и передавать внешние активы в существующий траст Спирс.

Поклонники артистки собрались у здания суда, чтобы поддержать ее. Сама певица не присутствовала на слушании.

Ранее, 3 ноября, отец Бритни Спирс обратился в суд с требованием немедленно и безвозвратно прекратить его опекунство над певицей. При этом он не стал требовать компенсации за отказ от опеки, хотя ранее сообщалось, что он рассчитывал получить за это $2 млн.

8 сентября Джейми Спирс подал в суд ходатайство об освобождении дочери от его опеки, которая продолжается 13 лет.

Ранее, в августе, он сообщил, что готов отказаться от опекунства над дочерью и передать его другому лицу. Позже певица заявила, что отец вымогает у нее деньги за отказ от опекунства.

29 сентября суд Лос-Анджелеса приостановил опеку над Бритни Спирс со стороны ее отца Джейми. Временные полномочия переданы кандидатуре, выбранной певицей и ее адвокатом, — бухгалтеру Джону Забелу.