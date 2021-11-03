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Отец Бритни Спирс попросил суд навсегда лишить его опекунства

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Отец Бритни Спирс обратился в суд с требованием немедленно и безвозвратно прекратить его опекунство над певицей. При этом Джейми Спирс не стал требовать компенсации за отказ от опеки. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает телеканал Fox News.

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Спирс заявил, что ему больше незачем продолжать опеку над дочерью. Также он не просил компенсации за отказ от опеки, хотя ранее сообщалось, что он рассчитывал получить за это $2 млн, сообщает телеканал «360».

В сентябре отец певицы уже просил отстранить его от опекунства. Тогда суд удовлетворил его просьбу, но это решение носило временный характер.

После освобождения из-под опеки отца Спирс заявила, что испытывает страх и боязнь ошибиться.

8 сентября Джейми Спирс подал в суд ходатайство об освобождении дочери от его опеки, которая продолжается 13 лет.

Ранее, в августе, он сообщил, что готов отказаться от опекунства над дочерью и передать его другому лицу. Позже певица заявила, что отец вымогает у нее деньги за отказ от опекунства.

29 сентября суд Лос-Анджелеса приостановил опеку над Бритни Спирс со стороны ее отца Джейми. Временные полномочия переданы кандидатуре, выбранной певицей и ее адвокатом, — бухгалтеру Джону Забелу. Предполагается, что до конца года состоится еще одно судебное заседание, которое окончательно поставит точку в делу опекунства над артисткой.

В 2008 году суд назначил отца Бритни Спирс ее опекуном на фоне нервного срыва певицы, сообщает телеканал «Звезда». С того времени все финансы и даже творческие решения артистки находились под полным контролем Джейми. Дочь даже оплачивала адвокатов отца, которые боролись за сохранение статуса опекунства.

В качестве ультиматума Бритни отказалась выступать на сцене до тех пор, пока отец контролировал ее жизнь.

На фоне происходящего фанаты потребовали от конгресса реформировать систему опекунства в США.

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