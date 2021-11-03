Отец Бритни Спирс попросил суд навсегда лишить его опекунства

Отец Бритни Спирс обратился в суд с требованием немедленно и безвозвратно прекратить его опекунство над певицей. При этом Джейми Спирс не стал требовать компенсации за отказ от опеки. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает телеканал Fox News.

Спирс заявил, что ему больше незачем продолжать опеку над дочерью. Также он не просил компенсации за отказ от опеки, хотя ранее сообщалось, что он рассчитывал получить за это $2 млн, сообщает телеканал «360».

В сентябре отец певицы уже просил отстранить его от опекунства. Тогда суд удовлетворил его просьбу, но это решение носило временный характер.

После освобождения из-под опеки отца Спирс заявила, что испытывает страх и боязнь ошибиться.

8 сентября Джейми Спирс подал в суд ходатайство об освобождении дочери от его опеки, которая продолжается 13 лет.

Ранее, в августе, он сообщил, что готов отказаться от опекунства над дочерью и передать его другому лицу. Позже певица заявила, что отец вымогает у нее деньги за отказ от опекунства.

29 сентября суд Лос-Анджелеса приостановил опеку над Бритни Спирс со стороны ее отца Джейми. Временные полномочия переданы кандидатуре, выбранной певицей и ее адвокатом, — бухгалтеру Джону Забелу. Предполагается, что до конца года состоится еще одно судебное заседание, которое окончательно поставит точку в делу опекунства над артисткой.

В 2008 году суд назначил отца Бритни Спирс ее опекуном на фоне нервного срыва певицы, сообщает телеканал «Звезда». С того времени все финансы и даже творческие решения артистки находились под полным контролем Джейми. Дочь даже оплачивала адвокатов отца, которые боролись за сохранение статуса опекунства.

В качестве ультиматума Бритни отказалась выступать на сцене до тех пор, пока отец контролировал ее жизнь.

На фоне происходящего фанаты потребовали от конгресса реформировать систему опекунства в США.