Отец Бритни Спирс заявил о готовности отказаться от опекунства над дочерью

Отец американской певицы Бритни Спирс Джейми сообщил, что готов отказаться от опекунства над дочерью и передать его другому лицу. Об этом в четверг, 12 августа, сообщило издание The Variety.

Соответствующее уведомление Джейми Спирс направил в Верховный суд Лос-Анджелеса в ответ на ходатайство певицы о его отстранении от опекунства. По словам адвоката Джейми, он объяснил свое решение нежеланием продолжать публичную битву с дочерью, пишет сайт kp.ru. Между тем представитель отца певицы подчеркнул, что «нет реальных оснований для отстранения от должности или смещения» Джейми, отмечает телеканал «360». Адвокат также выразил сомнение в том, что смена опекуна окажет положительное влияние на исполнительницу и ее состояние.

Отмечается, что Джейми Спирс согласен работать с новым будущим опекуном Бритни, чтобы сделать переход безболезненным и упорядоченным. Адвокат самой Бритни Спирс Мэтью Розенгарт сообщил, что рад такому развитию событий, но разочарован продолжающимся со стороны Джейми осуждением Бритни. Юрист призвал отца хранить молчание вместо обвинений и просто тихо уйти в сторону.

Бритни Спирс находится под опекой отца с 2008 года, когда ее признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. После установления опеки она лишилась возможности самостоятельно распоряжаться имуществом, пишет RT. Отец певицы вместе с назначенным судом адвокатом контролировал финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд. Также Джейми принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни.

С 2019 года Джейми Спирс являлся единственным опекуном певицы после того, как Эндрю Уоллет ушел из совместного опекунства. В сентябре 2019 года он временно отказался от своих полномочий, и менеджер певицы Джоди Монтгомери стала ее опекуном: она несет ответственность за медицинское и личное благополучие Спирс. Отец Спирс оставался единственным хранителем ее состояния, управляя всеми ее финансами и получая изрядную сумму из своего годового многомиллионного дохода, учитывая, что Спирс продолжала записывать музыку и регулярно выступать, находясь под опекой.

В июле 2021 года в суде Бритни Спирс обвинила семью во лжи, заявив, что ей запрещают выйти замуж и родить детей, пишет Life.ru. Также Бритни Спирс рассказала, что в ходе лечения ей прописали литий, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной» в течение пяти лет, напоминает НСН. В своей речи она попросила отменить опекунство над ней. «Я хочу, чтобы мне вернули мою жизнь», — заявила Спирс, подчеркнув, что готова «подать в суд» на свою семью. Состояние певицы оценивается примерно в $60 млн.

На фоне происходящего фанаты иконы поп-музыки потребовали от конгресса США реформировать систему опекунства в Штатах.

10 августа стало известно, что суд отказался от незамедлительного рассмотрения вопроса контроля отца Бритни Спирс над ее поместьем и другой недвижимостью. Ходатайство будет рассмотрено только 29 сентября в Лос-Анджелесе.