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Макрон заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить, в частности, ситуацию в Белоруссии.

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«В ближайшие дни я проведу переговоры с президентом Путиным по нескольким вопросам. И по вопросу Белоруссии также», — сказал лидер Франции 12 ноября, передает «РИА Новости».

Ранее 12 ноября главы внешнеполитического и оборонного ведомств Франции Жан-Ив Ле-Дриан и Флоранс Парли призвали Россию повлиять на Белоруссию для решения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии.

На границе беженцы разбили лагерь. 12 ноября корреспондент «Известий» сообщил, что белорусские силовики привезли на базу продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день число мигрантов на границе увеличивается.

Ранее в этот день через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, но их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия были пресечены.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

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