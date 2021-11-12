Двое детей провалились под лед и утонули в водоеме в Оренбурге

В водоеме поселка Кушкуль в Оренбурге утонули двое детей четырех и шести лет. Они провалились под лед, и выбраться уже не смогли.

Трагедия произошла 12 ноября в районе 11 часов утра. Двое несовершеннолетних 2015 и 2017 годов рождения отправились на прогулку к водоему без сопровождения взрослых.

На месте происшествия инспекторы обнаружили следы, которые, предположительно, свидетельствуют о том, что дети гуляли по льду. Позже тела детей обнаружили местные жители и извлекли из воды.

Как пишет РИА «Оренбуржье», водоем находится примерно в 1 км от жилых домов. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. К родителям погибших направили психолога.

26 октября в Хабаровском крае в поселке Горный под лед провалились двое детей. По факту их гибели возбуждено уголовное дело.