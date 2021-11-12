В МИЦ «Известия» Михаил Шемякин расскажет о выставке к 200-летию Достоевского
15 ноября в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция Михаила Шемякина, посвящённая открытию авторской инсталляции в Государственном музее истории российской литературы им. В.И. Даля «Московский дом Достоевского».
Михаил Шемякин - художник, скульптор и исследователь искусств. Начиная с советского творческого периода Михаил Шемякин работает над иллюстрациями к произведениям Ф.М. Достоевского. Это первый визит Михаила Шемякина на родину после двухлетнего перерыва. Художник расскажет о своем прочтении романа «Преступление и наказание» и работе над иллюстрациями.
В пресс-конференции также примут участие:
- Алла Манилова, статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ;
- Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И.Даля;
- Павел Фокин, заведующий отделом Государственного музея истории Российской литературы им. В.И. Даля.
15 ноября 2021г. в музейном центре «Московский дом Достоевского» открывается экспозиция, приуроченная к двухсотлетию великого писателя. Важной частью экспозиции станет авторская инсталляция М.М. Шемякина «Сновидения Достоевского».
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.
Важно: Мероприятие будет доступно ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.