В МИЦ «Известия» Михаил Шемякин расскажет о выставке к 200-летию Достоевского

15 ноября в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция Михаила Шемякина, посвящённая открытию авторской инсталляции в Государственном музее истории российской литературы им. В.И. Даля «Московский дом Достоевского».

Михаил Шемякин - художник, скульптор и исследователь искусств. Начиная с советского творческого периода Михаил Шемякин работает над иллюстрациями к произведениям Ф.М. Достоевского. Это первый визит Михаила Шемякина на родину после двухлетнего перерыва. Художник расскажет о своем прочтении романа «Преступление и наказание» и работе над иллюстрациями.

В пресс-конференции также примут участие:

Алла Манилова, статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ;

Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И.Даля;

Павел Фокин, заведующий отделом Государственного музея истории Российской литературы им. В.И. Даля.

15 ноября 2021г. в музейном центре «Московский дом Достоевского» открывается экспозиция, приуроченная к двухсотлетию великого писателя. Важной частью экспозиции станет авторская инсталляция М.М. Шемякина «Сновидения Достоевского».

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: Мероприятие будет доступно ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.