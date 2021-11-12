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Политолог объяснил заявления США о подготовке «вторжения» РФ на Украину

Политолог Погребинский объяснил заявления США о подготовке «вторжения» РФ на Украину
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Заявления о якобы исходящей со стороны России угрозе Украине делаются с целью недопущения сближения Киева с самопровозглашенными Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР). Такое мнение в пятницу, 12 ноября, выразил в беседе с «Известиями» украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя материал издания Bloomberg.

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«Мне нравится версия моего коллеги, который считает, что американцы озабочены критическим положением в украинской энергетике. Разумеется, не судьбой украинцев, которые могут оказаться зимой без тепла и света! Они озабочены тем, что украинское руководство, будучи вынужденными искать выход из надвигающейся катастрофы, пойдут на переговоры с ДНР-ЛНР (уже прощупывали почву на предмет поставок угля от них)», — указал специалист.

Он убежден, что власти США стремятся сделать все, чтобы избежать такого сценария, пугая украинского лидера запланированным «вторжением Москвы».

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. Отмечалось, что США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеет только Вашингтон.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения. Он подчеркнул, что Россия никогда не планировала атаки на Украину и не планирует.

Как указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, публикация издания является пустым, безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, провокационных действий в настоящий момент становится все больше. Он указал, что все это не может оставлять Россию индифферентными к тому, что происходит.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий подчеркнул, что подобные публикации раскрывают лишь планы НАТО и США. Их единственная задача сегодня — создать конфликтную ситуацию на территории Украины, втянуть ее в затяжной военный конфликт, чтобы вернуться к позициям 2014 года, отметил зампред.

20 октября Национальная федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором указала на сложившуюся на рынках энергетических ресурсов в стране катастрофическую ситуацию. В федерации подчеркнули, что в 2021 году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов и сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в 4–5 раз выше, чем у их конкурентов.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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