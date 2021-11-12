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Порошенко оценил миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии

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Миграционный кризис на белорусско-польской границе стал следствием гибридной агрессии России. Об этом заявил в пятницу, 12 ноября, бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко в своем Telegram-канале.

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По его словам, страна должна активизировать силы украинско-польско-литовской бригады. Также Порошенко призвал «немедленно развернуть войска» на белорусской границе.

Политик считает необходимым усиление санкций Евросоюза в отношении виновных в ситуации и активизацию участия Киева в экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Также Украина должна активизировать операционный механизм сотрудничества с агентством Европейского союза по безопасности внешних границ («Фронтекс»), заключил Порошенко.

В пятницу через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов. Беженцы прошли вдоль польского заграждения, их задержали пограничники Польши.

В этот же день группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу. По данным польских силовиков, действия беженок с Ближнего Востока были пресечены.

В пятницу «Известия» сообщили, что белорусские силовики привезли продукты в лагерь беженцев, разбитый на белорусско-польской границе. За едой в очереди стояли дети и женщины. При этом журналист отметил, что каждый день число мигрантов на границе увеличивается.

Зампредседателя комиссии белорусского парламента по международным делам Олег Гайдукевич в беседе с «Известиями» призвал Польшу принять беженцев, прорвавшихся через границу, а также всех тех, кто остался рядом с ней.

Накануне Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Евросоюз в настоящий момент обсуждает расширение санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. В Минске отрицают причастность к кризису с мигрантами. Там отмечают, что именно европейская политика привела к массовому исходу граждан из стран Ближнего Востока.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Польши и Белоруссии накалилась 8 ноября, когда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

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