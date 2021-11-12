Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил идею запрета продажи алкоголя без QR-кодов. По его мнению, данная мера может сработать лишь на небольшом контингенте людей.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 12 ноября, Онищенко отметил, что подобный запрет снизит доступность алкоголя, но уменьшение будет несущественным. Также применение такой меры выглядит как поощрение его потребителей и введение алкоголя в ранг некого бонуса и привилегии.

«Любое препятствие на пути человека, в данном случае купить бутылку спиртного, которое его заставит вакцинироваться, это хорошо. <…> Если я нейтрально отношусь к алкоголю, то запрещайте сколько угодно, я его всё равно его не употребляю. Такого контингента у нас, слава богу, становится всё больше и больше. Но у нас есть и те, кто употребляет, так сложилось исторически. Такой человек пойдет к соседу, у которого есть QR-код, и попросит купить его эту бутылку. Поэтому такая мера малозначимая с точки зрения эффективности», — пояснил Онищенко.

Также он отметил, что подобная мера вряд ли распространится на другие регионы. Например, в Чечне и Ингушетии, которые по официальной статистике отчитываются нулевым употреблением алкоголя, его продажа и так запрещена, поэтому указанная мера там будет бесполезной. Между тем, Онищенко указал на существование регионов, где употребление алкоголя находится на высоком уровне.

«Это прежде всего северные регионы, там может быть какой-то эффект даст», — рассудил бывший санитарный врач страны.

По мнению Онищенко, запрет на продажу алкоголя без QR-кода может сработать в Москве, однако не принесет ощутимых результатов в части вакцинации. Несмотря на это, резюмировал он, мера в какой-то степени положительная. По его словам, если она сработает хотя бы для десятка людей, и те сходят и сделают прививку, ее уже можно будет считать успешной.

Ранее 12 ноября стало известно, что власти Свердловской области рассматривают вопрос о запрете продажи алкоголя без QR-кода, подтверждающего факт вакцинации от коронавируса или перенесенный COVID-19. С данной инициативой выступил уральский ресторатор Евгений Урюпин, полагая, что такая мера ускорит процесс вакцинации населения региона.

Как заявил областной министр агропромышленного комплекса Артем Бахтерев, возможную имплементацию этой меры рассмотрят на очередном заседании оперативного штаба, пишет RT.

10 ноября стало известно, что жителям Свердловской области открыли доступ в ТЦ не только по QR-коду и паспорту, но и ряду других документов, удостоверяющих личность. В частности, по водительскому удостоверению. Помимо ТЦ по QR-коду жители региона могут посетить общепит, фитнес-клубы, развлекательные заведения, пишет НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил главе Министерства здравоохранения России Михаилу Мурашко создать регистр граждан с антителами к коронавирусной инфекции, пишет сайт kp.ru.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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