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Свердловские власти задумались о запрете продажи алкоголя без QR-кода

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Свердловские власти рассматривают вопрос запрета продажи алкоголя в регионе без QR-кода. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом области.

От метки: как будут работать QR-коды в разных отраслях
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«Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на ее изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя», — приводятся в сообщении слова министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Артема Бахтерева.

Отмечается, что этот вопрос будет обсуждаться на очередном заседании оперативного штаба.

Днем ранее оперштаб по региону сообщал, что общее количество зафиксированных в регионе составляет 165 405. За сутки был зарегистрирован 731 новый случай COVID-19.

С 30 октября в регионе действуют QR-коды в торговых центрах, общепите и ряде других предприятий. 22 октября заместитель губернатора Павел Креков сообщил, что в области вводится обязательный домашний режим для пожилых граждан, которые не прошли процедуру вакцинации. Кроме того, с 4 ноября несовершеннолетние не допускаются в ТЦ, в отдельные игровые и развлекательные зоны без сопровождения родителей.

11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил отмену антиковидных ограничений и QR-кодов после того, как пандемия кончится. Он сообщил, что на федеральном уровне дополнительных ограничений по коронавирусу пока не планируется.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что все зарегистрированные в России вакцины безопасны и эффективны.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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