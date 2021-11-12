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Главный тренер Кипра по футболу оценил игру со сборной России

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Главный тренер сборной Кипра по футболу Никос Костеноглу прокомментировал разгромное поражение от команды России в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

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Встреча сборной России и Кипра по футболу закончилась со счетом 6:0 в пользу россиян 11 ноября.

«После второго гола все пошло не так. Мы посыпались, потерялись. И психологически было очень сложно. Хотя до этого создавали моменты. <...> Когда выходили на поле, были настроены оптимистически. И до второго гола у нас были надежды», — приводит Sport24 слова Костеноглу.

Специалист также отметил, что сборной Хорватии придется приложить усилия, чтобы выиграть у россиян.

Матч проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Счет открыл на четвертой минуте полузащитник Александр Ерохин. Он также стал автором пятого гола. Кроме того, мячи забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

Экс-президент московского ФК «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал состоянии игроков сборной России во время матча с Кипром. По его мнению, только после 50-й минуты, после второго мяча, все игроки стали играть в привычной манере. Главный матч сборной РФ в рамках ЧМ-2022 еще предстоит с хорватами, отметил Червиченко.

По результатам девяти туров на ЧМ-2022 сборная России занимает первую строчку в группе Н. Следующая игра России состоится уже в воскресенье, 14 ноября, на ней сборная встретится с Хорватией, пишет «Спорт-Экспресс».

1 ноября главный тренер сборной РФ Валерий Карпин отмечал, что в состав команды на решающие матчи отбора на чемпионат мира в ноябре были вызваны те, кого тренерский штаб посчитал нужным команде. По его словам, если возникнет необходимость, можно будет в любой момент забрать кого-нибудь из молодежной сборной.

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