«Ъ»: данные 500 тыс. россиян с фальшивыми справками о вакцинации выставили на продажу

Данные более 500 тыс. россиян из Московского региона, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тесты, выставили на продажу на теневых интернет-ресурсах и в Telegram-каналах. Об этом в пятницу, 12 ноября, пишет «Коммерсантъ».

«На теневых интернет-ресурсах выставлены на продажу данные граждан, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР. В базах содержится персональная информация более 500 тыс. человек, пока только из Московского региона», — говорится в материале.

Отмечается, что журналисты «Ъ» связались с продавцом такой базы и выяснили, что ее можно приобрести за $120. Информация в базах состоит из 1 тыс. строк и включает паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения «сертификата».

В базах также содержатся данные ОМС россиян, стоимость информации об одном человеке составляет около 30–40 рублей, отмечает «Газета.RU».

Ранее в этот день стало известно, что наиболее распространенными темами для продвижения ложной информации осенью этого года стали сведения о продаже поддельных сертификатов и справок о вакцинации от COVID-19. Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отметила, что по теме COVID-19 только с 22 октября по 7 ноября 2021 года было выявлено более 2,4 тыс. ложных сообщений.

С понедельник россияне начали получать обновленные сертификаты о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.

Адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев подчеркнул в беседе с «Известиями», что бороться с массовой фальсификацией сертификатов о вакцинации в стране до введения единого образца было проблематично. Введенная министерством форма должна помочь в выявлении и аннулировании поддельных сертификатов, подчеркнул Гавришев.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.