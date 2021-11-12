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Кличко спрогнозировал веерные отключения электроэнергии в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможных веерный отключениях электроэнергии в столице Украины. Соответствующее заявление 11 ноября он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

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«Если морозы продержатся несколько недель при температуре -15, вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока», — отметил он.

Как добавил киевский мэр, сегодня нехватку угля и газа испытывают 12 предприятий столицы.

Энергетический кризис может привести к подорожанию продуктов, однако «в Киеве не будет повышения тарифов», заключил Кличко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, в эфире телеканала «1+1» назвал высказывание о возможных веерных отключениях дезинформацией.

«Подобные манипуляции я прошу политиков не выносить в общество, это дестабилизирует ситуацию, и это абсолютно не имеет на сегодняшний день под собой никакой почвы», — подчеркнул он.

10 ноября украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире канала UkrLive рассказал о том, что неправильная энергетическая политика Киева привела к необходимости закупать электричество и газ у Белоруссии и России. Он сослался на то, что украинские власти полностью не подготовились к отопительному сезону.

Корнейчук добавил, что веерные отключения вероятны, если Белоруссия не даст Украине электроэнергию.

В тот же день пресс-секретарь делегации самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь рассказала, что представители Киева в экономической подгруппе по Донбассу попросили рассмотреть вопрос поставок электроэнергии и угля из неподконтрольной властям Украины части региона.

8 ноября стало известно, что Белоруссия отказалась от продажи электроэнергии Украине. Заключения новых рамочных контрактов также не планируется, говорилось в документе «Белэнерго». Однако спустя день в компании отметили, что Белоруссия продолжает поставлять электроэнергию на Украину в рамках контракта на ноябрь.

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