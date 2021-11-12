Дело возбудили после наезда на полицейского авто с братом Нурмагомедова
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту наезда на полицейского. Одним из участников ДТП стал двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, передает телеканал «Известия».
23-летний Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов ехали на машине без номеров. ЧП произошло на КПП аэропорта в Каспийске. Полицейский госпитализирован с травмами. Усмана Нурмагомедова и его приятеля задержали в аэропорту Шереметьево.
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