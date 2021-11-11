Президент Чехии принял отставку правительства страны

Президент Чехии Милош Земан принял отставку правительства премьера страны Андрея Бабиша. Об этом 11 ноября сообщил пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек.

«Президент республики Милош Земан в четверг 11 ноября 2021 года принял отставку правительства премьера Андрея Бабиша. Президент республики поручил членам кабинета исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства», — приводятся его слова на сайте президента.

Решение об отставке чешского кабмина было принято утром в четверг на его заседании. Кабинет меньшинства, сформированный политическими движениями ANO и CSSD, сделал это после того, как в среду завершилось инаугурационное заседание новой палаты депутатов по итогам октябрьских выборов.

Накануне Бабиш заявил, что передаст письменное заявление об отставке госпитализированному президенту Милошу Земану. По Конституции страны, глава государства поручает правительству, отставка которого принята, выполнять свои функции до назначения нового кабинета министров.

Новость дополняется