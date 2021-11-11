Кабмин Чехии ушел в отставку

Правительство Чехии ушло в отставку. Об этом 11 ноября сообщил премьер страны Андрей Бабиш в эфире телеканала Ct.24.

Решение об отставке чешского кабмина было принято утром в четверг на его заседании. Кабинет меньшинства, сформированный политическими движениями ANO и CSSD, сделал это после того, как в среду завершилось инаугурационное заседание новой Палаты депутатов по итогам октябрьских выборов.

Накануне Бабиш заявил, что передаст письменное заявление об отставке госпитализированному президенту Милошу Земану. По Конституции страны, глава государства поручает правительству, отставка которого принята, выполнять свои функции до назначения нового кабинета министров.

9 ноября Земан поручил главе Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство.

9 октября, либеральная партия «Вместе» одержала победу на выборах в парламент Чехии, набрав 27,7% голосов. Движение ANO под предводительством Бабиша заняло второе место с результатом 27,1% голосов.

19 октября конституционная комиссия сената Чехии единогласно согласилась с необходимостью снятия с президента Чехии, госпитализированного 10 октября, президентских полномочий. Согласно ст. 66 Конституции Чехии, полномочия главы государства в таком случае перейдут к спикеру нижней палаты парламента и новому премьеру, который будет назначен решением спикера.