На базе РУДН появится Международный исследовательский центр

На базе Российского университета дружбы народов (РУДН) будет создан Международный инновационный научно-исследовательский центр контроля качества и экспертных исследований биологически активных добавок. Соответствующее соглашение в в четверг, 11 ноября, подписали генеральный директор iHerb в России Илья Микин и ректор РУДН Олег Ястребов.

Как сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, сотрудничество продлится три года. В этот период iHerb будет финансировать деятельность центра. В задачи организации в, частности, будут входить мониторинг качества продукции, представленной на сайте ритейлера; проведение совместных прикладных исследований в области производства биодобавок; продвижение эффективных требований технических регламентов при производстве биодобавок, а также их создание; разработка профессиональных рекомендаций для потребителей биодобавок.

Помимо прочего планируется создание единого авторитетного информационного ресурса для граждан с актуальными сведениями о биодобавках.

Микин, комментируя подписание соглашения с РУДН, отметил, что iHerb считает Россию одним из наиболее перспективных и интересных рынков.

«Мы не раз заявляли о намерении перенести сюда значительную часть активов, и сотрудничество с РУДН — это еще один шаг к глубокой локализации. Мы благодарны представителям правительства РФ, РУДН и РАН за поддержку нашей инициативы и намерены активно развивать ее. Она не только станет источником новых научных знаний, но и повысит инвестиционную привлекательность здорового образа жизни, а в будущем поможет повысить продолжительность жизни людей и в России, и во всем мире», — заключил он.

Ястребов со своей стороны выразил уверенность в том, что сотрудничество повысит уровень доверия к незнакомым брендам и поможет покупателям сделать выбор в ситуации широкого ассортимента предложений.

«Наши специалисты будут проводить исследования состава и качества продуктов тех брендов, которые будут представлены iHerb в России. На первом этапе это витаминные комплексы, косметические средства, продукты для здорового образа жизни. (...) В перспективе — продвижение продукции российских производителей на международный рынок через площадку iHerb», — добавил ректор РУДН.

В конце сентября американский маркетплейс iHerb в соответствии с заявленной стратегией начал процесс государственной регистрации представленных на площадке электронной торговли витаминов и биоактивных добавок в России.