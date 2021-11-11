В Кремле допустили возможность нового разговора Путина с Меркель

Второй телефонный разговор врио канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным пока не состоялся, однако возможность его проведения сохраняется. Об этом 11 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Этот разговор вполне возможен. Мы проинформируем общественность, когда он состоится», — сказал он.

В то же время спикер Кремля опроверг данные о том, что повторную беседу российского и немецкого лидеров планировалось провести в течение нескольких часов после первой.

«Данная информация не соответствовала действительности», — резюмировал Песков.

Ранее, 10 ноября, Путин и Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию с беженцами на польско-белорусской границе.

Позднее в тот же день агентство Bloomberg сообщило, что Путин и Меркель, возможно, проведут еще один телефонный разговор, в рамках которого обсудят Белоруссию.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза.

10 ноября ЕС попросил Россию использовать свое влияние на Белоруссию для решения проблемы с мигрантами, пытающимися попасть в Германию. Как отметил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано, на польско-белорусской границе находится более 10 тыс. военнослужащих, которые пытаются предотвратить проникновение нелегальных мигрантов на территорию Польши.