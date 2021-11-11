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Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Гололедица и минусовые температуры ожидают жителей Москвы в ближайшие дни и на следующей неделе. Об этом 11 ноября рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Нельзя называть ледяным дождем то, что происходит сейчас в Москве. Для его формирования сейчас установилась не та погода», — рассказал он.

По словам специалиста, в Москве сформировался гололёд, он сохранится и в ближайшие дни. С понедельника минусовые температуры ожидаются не только ночью, но и днем. Снегопадов не ожидается, заключил Вильфанд.

Ранее в этот день Вильфанд рассказал, что до понедельника, 15 ноября, на юг России придут похолодание, ливневые дожди, а также град и ветер. По его словам, южную часть страны в ближайшие дни охватят грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с.

В ночь на 11 ноября в российской столице выпало около сантиметра снега.

Накануне москвичей предупредили о ледяном дожде. Сообщалось, что зона ледяного дождя сместится с запада на восток и в 0:00 дойдет до Гагаринского района, в 2:00 накроет запад, северо-запад и север Подмосковья.

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