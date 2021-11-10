Москвичей предупредили о ледяном дожде

Ледяной дождь ожидается этой ночью в Москве, он может также затронуть отдельные районы юго-запада и северо-запада столицы. Об этом в среду, 10 ноября, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящую ночь через столичный регион пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, из-за чего к полуночи в Москве начнется умеренный снегопад, усилится ветер, закружит метель с кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров», — написал он на своей странице в Instagram.

Синоптик также отметил, что атмосфера «перевернется с ног на голову»: у земли воздух успеет остыть до 0 — минус 2 градусов, а на высоте от 1 до 2 км сформируется «линза» тепла с температурой воздуха до плюс 1–3 градусов. При таких условиях, по словам метеоролога, осадки твердой фазы постепенно перейдут в переохлажденный дождь, который при соприкосновении с холодной поверхностью будет мгновенно замерзать.

Зона ледяного дождя сместится с запада на восток и в 0:00 дойдет до Гагаринского района, в 2:00 накроет запад, северо-запад и север Подмосковья (Руза, Истра, Солнечногорск, Клин, Одинцово, Дмитров, Долгопрудный), а в 3–4 часа ночи может затронуть отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы.

Также Тишковец сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Так, на базовой московской станции ВДНХ показатели составили до – 2,8 градуса. В Подмосковье минимальная температура воздуха ниже 5 градусов мороза была в Дубне, Дмитрове и Ногинске.

Ранее в среду метеоролог также рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы. Также, по его словам, прогнозы на ближайшую зиму скорректированы в более теплую сторону, декабрь, январь и февраль будут на два градуса выше нормы. Количество снега будет соответствовать многолетним значениям.

С 10 ноября в российской столице ожидается понижение температуры. Как рассказала 3 ноября главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, вместе с остывшим воздухом в столичный регион придут осадки, в том числе в виде мокрого снега. Ночная температура будет понижаться до минус 2 — плюс 3 градусов и днем плюс 1–6 градусов.