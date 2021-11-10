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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

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Самая холодная ночь в Москве с начала осени прошла 10 ноября. Об этом на своей странице в Instagram сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Сегодня под утро на базовой московской станции ВДНХ воздух остыл до –2,8, в Тушино было –3,2, на Балчуге –2,1 (ночная норма ноября –3,3), в окрестностях мегаполиса местами было до –4,6…–5,2», — сообщил специалист.

В Подмосковье минимальная температура воздуха ниже 5 градусов мороза была в Дубне, Дмитрове и Ногинске. Минус 7 градусов отмечено в Сергиевом Посаде.

10 ноября принято считать датой наступления климатической зимы. В эти дни наблюдается переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений. 10 ноября в Москве средняя температура воздуха будет ниже нуля, добавил Тишковец.

Однако морозная погода придет ненадолго, и уже во второй половине недели ожидается волна атлантического тепла.

Днем в среду в Москве ожидается температура воздуха около ноля градусов, местами возможны небольшие осадки. Атмосферное давление будет на уровне 759–760 мм ртутного столба.

Ранее в этот день Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы. По прогнозам синоптиков, в скором времени на территорию России придет «еврозима».

С 10 ноября в российской столице ожидается понижение температуры. Как рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, вместе с остывшим воздухом в столичный регион придут осадки, в том числе в виде мокрого снега.

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