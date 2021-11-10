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Синоптик рассказал о грядущей «еврозиме» в России

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Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы. По прогнозам синоптиков, в скором времени на территорию России придет «еврозима».

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«Раньше зима вроде бы прогнозировалась около нормы, но то, что я сейчас вижу, — декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям», — отметил Тишковец в интервью радио Sputnik.

По словам синоптика, россиян ждет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега.

Тишковец также высказал мнение о «народных приметах», предсказывающих погоду.

«Мы прогоняли все народные приметы через климатическую статистику, и вышло так, что 90% примет не работает, а 10% работает», — объяснил Евгений Тишковец.

По информации Гидрометцентра, 10 ноября облачная погода с прояснениями, небольшие осадки, а также гололедица ожидаются в Москве.

7 ноября Тишковец отметил, что начало метеорологической зимы в Москве ожидается 15 ноября. По его словам, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров: в Москве около 2–3 см, в Подмосковье местами до 3–8 см.

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