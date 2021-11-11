В Москве выпал снег

В Москве в ночь на четверг, 11 ноября, выпало около сантиметра снега. Как и прогнозировали метеорологи, снежный покров появился в столичном регионе ближе к середине ноября.

Ранее специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде в Москве в четверг, 11 ноября. В течение дня жителей столицы ждет облачная погода, высока вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов, ночью — от –1 до +1 с небольшими осадками по области.

В МЧС также предупредили о возможном образовании гололедицы.

10 ноября метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы. По его словам, прогнозы на ближайшую зиму скорректированы в более теплую сторону. Декабрь, январь и февраль будут на два градуса выше нормы. Количество снега будет соответствовать многолетним значениям.

Вечером в тот же день Тишковец заявил, что ледяной дождь ожидается этой ночью в столице, он может также затронуть отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы.