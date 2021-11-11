Москвичей предупредили о гололеде и усилении ветра 11 ноября

В ближайшие часы 11 ноября в столице ожидаются гололед и усиление ветра с порывами до 15 м/с. Информация об этом опубликована в среду на сайте управления МЧС России по Москве.

Сотрудники ведомства напомнили о правилах безопасности при неблагоприятных метеорологических условиях. Москвичей и гостей столицы попросили снизить скорость движения при управлении автомобилем и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Машины рекомендовали парковать вдали от деревьев.

Пешеходам напомнили, что, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее в среду сообщалось, что в ночь на 11 ноября в Москве ожидается ледяной дождь, который может затронуть отдельные районы юго-запада и северо-запада столицы.

Зона ледяного дождя в 2:00 накроет запад, северо-запад и север Подмосковья (Руза, Истра, Солнечногорск, Клин, Одинцово, Дмитров, Долгопрудный), а в 3–4 часа ночи может затронуть отдельные районы юго-запада и северо-запада Москвы, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С 10 ноября в российской столице ожидается понижение температуры. Как рассказала 3 ноября главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, вместе с остывшим воздухом в столичный регион придут осадки, в том числе в виде мокрого снега. Ночная температура будет понижаться до минус 2 — плюс 3 градусов и днем плюс 1–6 градусов.