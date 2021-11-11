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Синоптик предупредил о похолодании и непогоде на юге России

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С четверга, 11 ноября, до понедельника, 15 ноября, на территорию юга России придут похолодание, ливневые дожди, а также град и ветер. Об этом в четверг ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«На юг России придет холодная погода. Температурный фон уже будет в Краснодарском крае, например, ночью –3…+2 градуса, это уже прохладно, конечно. Днем температура будет в диапазоне 7–11 градусов», — отметил он.

Метеоролог уточнил, что южную часть страны в ближайшие дни охватят грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с. При этом осадки ожидаются как в виде ливневых дождей, так и мокрого снега, заключил Вильфанд.

В ночь на 11 ноября в Москве выпало около сантиметра снега.

10 ноября начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала о том, что в Крым пришло похолодание и выпал первый снег. При этом снежный покров образовался на плато Ай-Петри и других вершинах.

В тот же день метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы. По его словам, прогнозы на ближайшую зиму скорректированы в более теплую сторону. Декабрь, январь и февраль будут на два градуса выше нормы.

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