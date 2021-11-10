В горах Крыма выпал первый снег

В Крым пришло похолодание, в горах полуострова выпал первый снег. Снежный покров образовался на плато Ай-Петри и других вершинах. Об этом в среду, 10 ноября, начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Первый снег выпал в горах, на метеостанциях Ангарский перевал и Ай-Петри зафиксирована высота снежного покрова, правда, пока всего 3 сантиметра», — рассказала Любецкая «РИА Новости».

В горах полуострова за сутки выпало до 8 мм осадков. Прохладная погода в Крыму будет сохраняться в течение нескольких дней. К выходным на полуостров опять придет тепло.

Ранее в этот день главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что россиян ожидает мягкая погода в зимние месяцы. По его словам, декабрь, январь, февраль получаются в среднем на два градуса теплее нормы, а снега будет достаточно много. Он добавил, что грядущая зима будет вполне комфортной, нехолодной и не очень теплой и напоминать «еврозиму».

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с большим сомнением относится к сезонным прогнозам погоды, так как более чем на 10 дней оправданность прогноза уже не превышает 60–65%.