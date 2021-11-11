МИД РФ назвал игрой с огнем действия США в Черном море

Россия встревожена обстановкой в Черном море из-за непрекращающихся провокаций США и НАТО, их действия являются игрой с огнем. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы действительно встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе, это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе», — отметил Рябков в ходе беседы с журналистами.

По его словам, риски столкновения в Черном море возрастают, это очередная попытка испытать Россию на прочность. Замминистра подчеркнул, что действия США и НАТО это — игра с огнем.

«Кризис не прекращается. Серия контактов, которая прошла в последнее время, сама по себе позитивна как факт, но по сути дела мы имеем единичные направления, где диалог с США продуктивен», — указал Рябков.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что российская сторона продолжит реализацию решений саммита в Женеве. При этом, как заверил замминистра, Москва надеется на то, что в Вашингтоне осознают неприемлемость «тона диктата» и ультиматумов в отношении России.

В настоящее время в Черноморском регионе находятся американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. В Минобороны РФ указали, что идет изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке Украины.

Депутат Европарламента, французский политик Тьерри Мариани 11 ноября заявил, что присутствие кораблей ВМС США и маневры НАТО в Черном море у границ России являются явной провокацией. По его мнению, провокация организована госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом против России как «врага номер один».

Накануне сообщалось, что разведывательная авиация Североатлантического альянса в последние сутки значительно увеличила интенсивность полетов у границ России в черноморском регионе. По словам представителя Пентагона Джона Кирби, Пентагон будет проводить операции, как «посчитает нужным».

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 ноября подчеркнул, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. Он отмечал, что действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в Основополагающем акте Россия — НАТО.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше чем 21 сутки.