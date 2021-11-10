Пентагон ответил на заявления РФ о группировке США и НАТО в Черном море

Представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал российское заявление о росте военной активности США и НАТО в Черном море, включая перелеты самолетов.

Кирби заявил, что Пентагон будет проводить операции, как «посчитает нужным».

«Мы проводим операции с союзниками по НАТО и, конечно, в одностороннем порядке, вы это видели. Мы продолжим летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитаем нужным… Вот сейчас мы говорим, а в Черном море находится пара кораблей флота США. Я думаю, это важный принцип, который надо отстаивать», — сказал Кирби, которого цитирует «РИА Новости».

Ранее в этот же день сообщалось, что разведывательная авиация Североатлантического альянса (НАТО) в последние сутки значительно увеличила интенсивность полетов у границ России в черноморском регионе.

9 ноября Минобороны России заявило, что действия США в Черном море связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

30 октября штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. 7 ноября шестой флот военно-морских сил США опубликовал фотографии своих кораблей в Черном море.

8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. По его словам, действия сил альянса нарушают все обещания и обязательства, которые были закреплены в основополагающем акте Россия–НАТО.

1 ноября президент России Владимир Путин указал на то, что зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России. Российский лидер подчеркнул, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации.

20 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства. Он указал, что в Польшу и страны Прибалтики переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск США и четыре многонациональные батальонные тактические группы.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с «Известиями» поделился мнением, что учениями и действиями в Черном и Средиземном морях США и НАТО пытаются нарастить давление на Россию.