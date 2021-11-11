Прямой эфир
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за непогоды
Общество
В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты
Общество
В Новосибирске более 600 человек не смогли улететь в Египет
Армия
В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
Культура
«Игра в кальмара» превзошла «Игру престолов» по просмотрам на YouTube
Мир
ООН заявила об обеспокоенности невыдачей виз США российским дипломатам
Мир
Новый глава МИД Японии продолжит переговоры с РФ по мирному договору
Авто
В проекте нового КоАП появился штраф за неоднократный отказ остановить авто
Общество
Синоптик предупредил о похолодании и непогоде на юге России
Наука
Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС
Сюжет:

В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оперативный штаб намерен с 1 декабря ввести QR-коды для посещения железнодорожных вокзалов и аэропортов на территории Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 11 ноября.

Красота не страшна: до 40% московских музеев могут ввести QR-коды
Зоной COVID-free столичные учреждения культуры становятся по своему усмотрению

«Эта мера планируется [вступить в действие] с 1 декабря. Население должно спланировать свои отпуска, передвижения с учетом введения этого ограничения», — сказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов по итогам заседания штаба.

По его словам, вход в здания вокзалов и аэропортов будет недоступен для тех, кто не имеет сертификатов о вакцинации от COVID-19 или документов о перенесенном ранее заболевании.

Кроме того, как следует из информации на сайте, в Хабаровском крае введут QR-коды при посещении продуктовых супермаркетов, расположенных в крупных торговых центрах.

Доступ невакцинированным будет воспрещен и в строительные гипермаркеты, а также на крытые рынки общей площадью более 1 тыс. м. Помимо этого QR-коды будут требовать и на входе в здания органов исполнительной власти.

В настоящее время в Хабаровском крае обязаны предъявлять QR-код пассажиры междугородних автобусов.

Ранее в среду, 10 ноября, сообщалось, что в Санкт-Петербурге ограничили доступ к местам общественного питания и получению некоторых услуг для горожан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса и не получивших уникальный QR-код.

До этого, 9 ноября, главный санитарный врач, руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление, в соответствии с которым в городе вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. К этой категории относятся граждане с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением).

В тот же день в пресс-службе Минобрнауки России заявили о праве университетов вводить систему QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 студентов.

Российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021