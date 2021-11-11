В Хабаровском крае введут QR-коды для входа на вокзалы и в аэропорты

Оперативный штаб намерен с 1 декабря ввести QR-коды для посещения железнодорожных вокзалов и аэропортов на территории Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 11 ноября.

«Эта мера планируется [вступить в действие] с 1 декабря. Население должно спланировать свои отпуска, передвижения с учетом введения этого ограничения», — сказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов по итогам заседания штаба.

По его словам, вход в здания вокзалов и аэропортов будет недоступен для тех, кто не имеет сертификатов о вакцинации от COVID-19 или документов о перенесенном ранее заболевании.

Кроме того, как следует из информации на сайте, в Хабаровском крае введут QR-коды при посещении продуктовых супермаркетов, расположенных в крупных торговых центрах.

Доступ невакцинированным будет воспрещен и в строительные гипермаркеты, а также на крытые рынки общей площадью более 1 тыс. м. Помимо этого QR-коды будут требовать и на входе в здания органов исполнительной власти.

В настоящее время в Хабаровском крае обязаны предъявлять QR-код пассажиры междугородних автобусов.

Ранее в среду, 10 ноября, сообщалось, что в Санкт-Петербурге ограничили доступ к местам общественного питания и получению некоторых услуг для горожан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса и не получивших уникальный QR-код.

До этого, 9 ноября, главный санитарный врач, руководитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление, в соответствии с которым в городе вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. К этой категории относятся граждане с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (диабетом, ожирением).

В тот же день в пресс-службе Минобрнауки России заявили о праве университетов вводить систему QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 студентов.

Российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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