В ГД хотят продлить пошлины на металлы из-за подорожания жилья

Продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы, чтобы остановить рост цен на жилье, предлагают в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Введенные с 1 августа до 31 декабря сборы там хотят пролонгировать на весь 2022 год. Инициативу планируется в ближайшее время обсудить со строительным сообществом для дальнейшей передачи правительству.

С начала 2021 года цены на металлические изделия и конструкции для строительства выросли на 25-80%. Как рассказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, в среднем по стране за год стоимость арматуры подскочила на 100% и более, канатов для производства плит — на 215%. В числе причин роста — экспорт за границу, где арматуру готовы покупать по более высокой цене, чем на внутреннем рынке.

«Необходимо продление экспортных пошлин на черные и цветные металлы, которые были введены с 1 августа по 31 декабря, на весь 2022 год. Это позволит притормозить рост цен на строительную арматуру, и, может быть, даже их снизит», — заявил Владимир Кошелев.

Глава комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев рассказал, что доля металла в себестоимости строительства — порядка 12%. Сохранение пошлин позволит увеличить долю продукции металлургов для отечественного рынка, уверен он. Это будет способствовать стабилизации цен. Но для полного решения вопроса дефицита металла на российском рынке необходимо параллельно наращивать производство.

Впрочем, помимо стоимости металлопродукции есть и ряд других причин, обуславливающих рост цен на новостройки. Среди них — высокий спрос из-за льготных ипотечных программ, уменьшение объема предложения, высокая инфляция, рост цен на прочие стройматериалы и комплектующие, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

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