Прямой эфир
Мир
Киев попросил Донбасс о коммерческих поставках угля и электроэнергии
Мир
У границ Белоруссии с 1 ноября зафиксировано 25 полетов разведавиации
Мир
Участника захвата Капитолия приговорили к рекордным 3 годам заключения
Экономика
Доля платежей по нацкартам впервые превысила 25%
Наука
Орбиту МКС подняли из-за угрозы столкновения с космическим мусором
Мир
США будут углублять сотрудничество с Украиной по кибербезопасности
Экономика
Объем закупок госкомпаний у малого бизнеса стал рекордным с 2015 года
Экономика
Тарифы на интернет и телевидение могут вырасти на 10%
Мир
Додон предрек Молдавии экономический кризис из-за цен на газ
Мир
ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в частную клинику и потребовал прекратить голодовку

В ГД хотят продлить пошлины на металлы из-за подорожания жилья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы, чтобы остановить рост цен на жилье, предлагают в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. Введенные с 1 августа до 31 декабря сборы там хотят пролонгировать на весь 2022 год. Инициативу планируется в ближайшее время обсудить со строительным сообществом для дальнейшей передачи правительству.

Пособие для медных: цены на ключевой цветной металл бьют рекорды
Это позволяет России извлечь выгоду для своей профильной отрасли

С начала 2021 года цены на металлические изделия и конструкции для строительства выросли на 25-80%. Как рассказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, в среднем по стране за год стоимость арматуры подскочила на 100% и более, канатов для производства плит — на 215%. В числе причин роста — экспорт за границу, где арматуру готовы покупать по более высокой цене, чем на внутреннем рынке.

«Необходимо продление экспортных пошлин на черные и цветные металлы, которые были введены с 1 августа по 31 декабря, на весь 2022 год. Это позволит притормозить рост цен на строительную арматуру, и, может быть, даже их снизит», — заявил Владимир Кошелев.

Глава комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев рассказал, что доля металла в себестоимости строительства — порядка 12%. Сохранение пошлин позволит увеличить долю продукции металлургов для отечественного рынка, уверен он. Это будет способствовать стабилизации цен. Но для полного решения вопроса дефицита металла на российском рынке необходимо параллельно наращивать производство.

Впрочем, помимо стоимости металлопродукции есть и ряд других причин, обуславливающих рост цен на новостройки. Среди них — высокий спрос из-за льготных ипотечных программ, уменьшение объема предложения, высокая инфляция, рост цен на прочие стройматериалы и комплектующие, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стальная хватка: в Госдуме разработали меры по предотвращению очередного подорожания жилья

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021