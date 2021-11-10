В России открыли пятый региональный центр уличного баскетбола международного класса

Председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков совместно с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым открыли в Волгограде Центр уличного баскетбола международного класса. Почетными гостями на церемонии открытия 10 ноября стали серебряные призеры Олимпийских игр по баскетболу 3х3 прошлого года Станислав Шаров и Александр Зуев.

«Сегодня стритбол набирает особую популярность среди детей, молодежи и активных людей всех возрастов. Благодаря уличным видам спорта миллионы граждан приобщаются к здоровому образу жизни, и я надеюсь, что в этом есть и наша общая заслуга. Одна из важнейших задач сотрудничества ПСБ с РФБ — системное развитие массового спорта и поддержка инициатив, повышающих интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни, чему также уделяется особое внимание со стороны государства. Мы планируем масштабировать наш проект и уже рассматриваем другие регионы РФ для строительства наших центров в следующем году», — отметил Фрадков.

Сразу после открытия центра состоялся турнир по стритболу 3х3 «ПСБ — детям», в котором приняли участие команды волгоградских спортивных школ в различных возрастных категориях.

Новый Центр уличного баскетбола ПСБ, как и ранее открывшиеся объекты в Калининграде, Туле, Новомосковске и Чебоксарах, соответствует регламенту Международной федерации баскетбола, что позволяет проводить там международные соревнования. В то же время размеры и оснащение этих центров рассчитаны как на детей, так и на взрослых, также заниматься там смогут спортсмены с ограниченными возможностями.

«Наш инфраструктурный проект с ПСБ продолжается, и мы открываем уже пятый по счету центр уличного баскетбола в России. В Волгограде очень много любителей баскетбола, и новый центр, несомненно, притянет к себе огромное количество поклонников данного вида спорта. Отдельно хочу отметить и поблагодарить Петра Михайловича Фрадкова за его личную вовлеченность в проект. А центру желаю стать еще одной достопримечательностью в прекрасном волжском городе», — сказал Кириленко.

Известно, что в рамках совместного проекта ПСБ и РФБ каждый год сотни тысяч взрослых и детей имеют возможность играть в баскетбол совершенно бесплатно, а профессиональные спортсмены — оттачивать свое мастерство.

«ПСБ является одним из крупнейших финансовых институтов страны, с участием которого на территории Волгоградской области реализуется ряд взаимовыгодных инвестпроектов. Руководство ПСБ занимает активную позицию не только в развитии физкультуры и спорта, но и поддержке других соцпроектов. Появление новых спортивных объектов популяризирует среди населения здоровый образ жизни, дает возможность заниматься любимым делом и создает комфортную среду. По моему мнению, это серьезный вклад в развитие инфраструктуры и территорий», — подчеркнул Андрей Бочаров.

По завершении мероприятия прошла рабочая встреча председателя ПСБ и губернатора Волгоградской области, в ходе которой Фрадков и Бочаров обсудили ряд вопросов по взаимодействию и дальнейшей реализации совместных проектов.