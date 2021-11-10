Песков заявил об отсутствии решений об обязательной вакцинации от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 10 ноября, заявил, что каких-либо решений о введении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции на всероссийском уровне сейчас нет.

«Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось», — ответил Песков на вопрос журналистов о возможности принятия соответствующего решения на федеральном уровне.

Ранее в этот день директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение об обязательности вакцинации от коронавируса. Вакцина должна быть включена в национальный календарь прививок, отметил он. По словам Гинцбурга, пандемия завершится при достижении уровня вакцинации в 70–75%.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил отсутствие нарушений конституционных прав россиян в случае введения обязательной вакцинации от коронавируса. По его словам, реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона.

9 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса, по последним данным, привились 62 млн россиян. Кроме того, он отметил, что за время нерабочих дней в стране сохранялись хорошие темпы вакцинации населения.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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