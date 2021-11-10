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Озвучена тема новых переговоров Путина и Байдена

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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут провести очные переговоры в начале 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

С чувством тактики: о чем Россия и США договорились в Женеве
Следующая встреча по стратегической стабильности запланирована на сентябрь

«Предварительный график контактов Владимира Путина и Джо Байдена выглядит так: беседа в онлайн-формате до конца этого года, а затем личная очная встреча в начале следующего», — сообщает издание.

Предполагается, что среди прочего лидеры двух стран будут обсуждать выполнение достигнутых в Женеве договоренностей.

Первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня текущего года в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере, добавив, что стороны оценят ход реализации достигнутых договоренностей через полгода. В то время как Путин рассказал, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

9 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена необходима, сторонам нужно продолжать общение.

Однако, по его словам, четких сроков встречи лидеров двух стран пока нет.

20 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла о том, что встреча президента России и лидера Соединенных Штатов до конца 2021 года находится под вопросом. Она также добавила, что Байден вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласия, и различия.

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